Stevan Jovetic ha rilasciato sul sito ufficiale del club le sue prime dichiarazioni da nuovo giocatore del Monaco: "Sono molto felice di essere qui, ho scelto il Monaco perché è un top club che gioca la Champions League e ha vinto il campionato l'anno scorso. Ha dei grandi giocatori. Fare le semifinali di Champions League è qualcosa di molto importante e spero possa ripetersi queste importanti performance. Non amo parlare di me, preferisco farlo fare al campo. Il mio idolo è Shevchenko. In Champions League sarà dura perché abbiamo un girone tosto, ma noi siamo una buona squadra e faremo di tutto per vincerlo. Adesso non vedo l'ora di giocare con la maglia del Monaco e di fare del mio meglio".