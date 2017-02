Intervistato dal portale montenegrino CdM, Stevan Jovetic ha parlato di Inter e Siviglia



“Ho sentito Handanovic, Perisic, Brozovic e tanti altri giocatori, ma non sto pensando molto a quello che succederà a giugno, sono solo concentrato su quello che devo fare con il Siviglia, sui gol e sugli assist che servono per aiutare la squadra a raggiungere i migliori risultati possibili. Sampaoli? Lui vive per il calcio. Vuole un gioco offensivo, che oggi è una rarità. Di solito gli altri allenatori si preoccupano di preparare la squadra a non subire gol, con lui è totalmente diverso perché vuole che la squadra segni più gol degli altri ed è per questo che mi piace il suo approccio. Nasri? Lo conosco bene, da quando abbiamo giocato insieme al City. Mi ha parlato bene del Siviglia e mi ha spinto a venire in questo club. Ho deciso di accettare l’offerta e non me ne pento, perché ora siamo tutti ad un alto livello. Mi trovo molto bene qui. Sono arrivato soltanto da un mese a Siviglia, ma mi sento come se fossi qui da metà stagione o da un anno intero. Tutti mi hanno accolto bene, dai compagni all’allenatore, dal presidente al direttore sportivo. Li ringrazio per la fiducia, cercherò di ripagarla sul campo. L’inizio è stato un sogno, ho segnato al Real. Non avrei potuto fare di meglio”