Con un post sul proprio profilo instagram l'attaccante montenegrino Stevan Jovetic ha voluto ringraziare l'Inter dopo il passaggio divenuto oggi ufficiale al Siviglia. Un messaggio che però sorride soltanto a metà dato che Jovetic ha voluto sottolineare come l'esperienza in nerazzurro sia stata sì indimenticabile, ma solo per i primi 6 mesi: "Volevo ringraziare l'Inter per un anno e mezzo vissuto li... I primi 6 mesi indimenticabili e 1 posto in classifica! Auguro ai miei compagni di arrivare nelle prime 3 e andare in Champions! Grazie a tutti i tifosi per il sostegno! Sto leggendo tutti i messaggi ma purtroppo non riesco a rispondere a tutti",