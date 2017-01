Intervistato da El Desmarque in Spagna, l'attaccante montenegrino dell'Inter, e oggi in prestito alha parlato del suo attuale momento alla corte di Jorge Sampaoli: "Sta andando bene, mi sento come se se fossi qui da un paio di mesi, non solo due settimane. La verità è che io voglio ringraziare tutti, compagni di squadra, i tecnici, Monchi, il presidente, tutti perché mi sento molto bene"."Il Real Madrid è sempre il Real Madrid. Ogni squadra ha sempre un periodo in ogni stagione.Andare passo dopo passo e partita per partita. Il gol contro il Madrid era speciale perché era la mia prima partita in campionato, è arrivato all'ultimo minuto, ha portato alla vittoria. E' stato come un sogno, non poteva essere migliore, tutti festeggiavano in panchina. E' stato molto speciale".

I CONSIGLI DALL'INTER - "Sampaoli? Ho parlato con Nasri e con i ragazzi della nazionale cilena come Medel. Tutti parlavano molto bene di lui. La verità è che quando sono arrivato mi è piaciuto. Banega e altri giocatori mi hanno parlato molto del club. Anche Kondogbia".



SU MONCHI - "Mi ricordo quando Monchi mi ha parlato del club, dell'allenatore, come la squadra gioca e che quello di cui avevano bisogno. Del Siviglia mi è sempre piaciuto il modo in cui ha giocato e vinto in Champions League tre volte e sempre giocando bene. Ho pensato che fosse la squadra giusta per me".



VOGLIO FARMI RISCATTARE - "Io qui sto bene, la verità è che io sono qui in prestito per sei mesi con opzione di acquisto. Io sono molto felice qui e voglio rimanere".