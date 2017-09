L'attaccante ex-Inter e passato al Monaco in estate, Stavn Jovetic si è concesso in una bella intervista a goal.com svelando un retroscena sul suo passaggio al club monegasco nel corso dell'estate: "Vi svelerò la storia. Ero all’Inter e pensavo a cosa sarebbe successo. Ho parlato con la mia ragazza e le ho detto: "Il Monaco è un grande club, perché non mi chiamano?". Il giorno dopo ho ricevuto una chiamata da parte del mio agente che mi ha annunciato che il Monaco era interessato a me. Ho risposto "Ottimo, ne stavo parlando con la mia ragazza ieri". Onestamente sono felice".



LA SCELTA - "Hanno parlato con il mio agente prima di chiamarmi. E’ durante questa telefonata che mi sono convinto. E’ un qualcosa che senti dentro. Non ci ho pensato molto ed ho deciso di venire".



AL POSTO DI MBAPPE' - "Onestamente penso solo a godermi le partite e a divertirmi. Non sono venuto qui per sostituire nessuno. Voglio solo dare il meglio di me e aiutare la squadra. Mi sento bene. Ho giocato molto negli ultimi sei mesi con il Siviglia e con la mia Nazionale. Ho fatto un buon precampionato con l’Inter, quindi tutto va per il meglio e non vedo l’ora di giocare la mia prima partita qui".