Juan Jesus non ci sta. Il difensore della Roma sul suo profilo Instagram, ha pubblicato lo screenshot di un insulto ricevuto da uno pseudotifoso dopo la sconfitta contro l'Inter:Per fermare Perisic ti ci voleva l’autovelox".Il brasiliano ha commentato così l'episodio: "Vorrei lasciar perdere, ma non posso. In un mondo pieno di preconcetti e guerre, se posso fare qualcosa per cambiare il futuro lo farò.