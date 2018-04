Una scommessa vinta. La Roma è più che soddisfatta dell'operazione Juan Jesus, il difensore brasiliano è arrivato dall'Inter due anni fa nello scetticismo generale per 2 milioni di euro di prestito più 8 milioni versati ai nerazzurri per riscattarlo. Proprio nella scorsa estate, Ausilio e Sabatini hanno fatto un pensiero all'opportunità di riportare indietro Juan Jesus a Milano: nel regime di Fair Play Finanziario sarebbe stato accolto nuovamente volentieri nella rosa di Spalletti, suo estimatore, ma la Roma ha scelto di riscattarlo. E la sua stagione fin qui è stata ottima.



IPOTESI RINNOVO - La prestazione col Barcellona è stata naturalmente la migliore di Juan, il suo rendimento in generale però è apparso in netta crescita, Di Francesco conta sulla sua personalità e fisicità nella difesa giallorossa che con questa pedina può passare facilmente anche al sistema con tre centrali. Non a caso, da qualche settimana si è aperta una possibilità di rinnovo del contratto, attualmente a scadenza nel giugno 2020: la Roma sta valutando questa opportunità, Monchi incontrerà il procuratore di Juan Jesus entro l'estate per parlarne. E andare avanti insieme. Perché questo è un altro Juan, l'idea-ritorno all'Inter è definitivamente andata a vuoto. Nel suo futuro c'è la Roma.