Anche le star hollywoodiane talvolta amano recarsi allo stadio per tifare la propria squadra del cuore, e se a farlo è una fantastica Julia Roberts, beh che dire? Si può solo ammirarla e... chapeau.



Cinquanta anni appena compiuti e un fascino inalterato, la bellissima Julia, indimenticabile interprete di Pretty Woman, simpatizza da sempre per il Manchester United, e dopo i selfie con i giocatori del Real Madrid e del Barcellona emozionatissimi al suo cospetto (nella gallery potete ammirarla a fianco di Ronaldo e Messi) non ha voluto perdersi l'attesa sfida tra Antonio Conte e Jose Mourinho a Stamford Bridge: eccola dunque apparire tra gli spalti proprio come una qualsiasi tifosa.

Peccato per gli uomini di Mou che il match si sia concluso con una sconfitta per 1 a 0, ma i giocatori per una volta hanno avuto modo di consolarsi egregiamente, la Roberts a fine gara ha infatti attraversato il campo e con il suo impagabile sorriso si è recata a salutarli.



Davvero 50 anni? Ebbene sì, tondi tondi, ma ancora incantevole, di una bellezza disarmante nella sua semplicità, una vera diva!