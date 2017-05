L'allenatore del Genoa Ivan Juric ha parlato dopo la vittoria contro il Torino, che vale la salvezza: “E’ stato un anno paradossale: dopo un grande girone di andata, abbiamo fatto un ritorno da dimenticare. Ma oggi abbiamo fatto benissimo, non concedendo nulla a una squadra forte come il Torino. Non dobbiamo mai rilassarci, è questo l’insegnamento che dobbiamo trarre: le scelte che abbiamo fatto sono state sbagliate perché inconsciamente pensavamo che l’obiettivo fosse già raggiunto, invece in Serie A non è così e l’abbiamo provato sulla nostra pelle. Il mio futuro? Ho ancora un contratto con il Genoa e a me piacerebbe costruire un gran futuro qui, ma se così non fosse sarei comunque felice per la salvezza raggiunta. Dopo l’esonero avevo grandi sensi di colpa, stavo male perché non capivo dove avevamo sbagliato, ma quando sono stato richiamato la voglia di riprenderci era altrettanto grande.