Da Kean a Pinamonti passando per Locatelli e tanti, tantissimi altri.. E chissà che non si chiuda con una vera e propria sorpresa: in casa, infatti, c'è un giovane gioiello più che interessante. Chissà che non debutti nella sfida contro il Torino. Perché, un allenatore a cui non mancano personalità e coraggio anche per provare a vincere una sfida del genere:infatti è nato nel marzo del 2001, sarebbe il più giovane di sempre a esordire in Serie A.a sostenere un talento che in molti garantiscono essere "fuori dal comune".- Domani, contro il Toro,. Perché il Genoa è in emergenza tra tante assenze (da Pavoletti a Veloso), giocatori sperimentati in nuovi ruoli (Edenilson mediano) e questa. In ogni caso tutt'altro che scontato perché a Genova il clima non è leggero dopo la sconfitta rocambolesca col Palermo; ma se la partita dovesse mettersi bene, non sono escluse sorprese. L. Pellegri è categoria Allievi (come età) ma gioca stabilmente con la Primavera. E già un anno fa si è pensato al suo debutto:. Gli è stato addirittura assegnato il numero di maglia per la prima squadra; poi, si è scelta la prudenza. Ora,- Non passerà comunque inosservata la sua convocazione. Su Pellegri hanno messo gli occhi tanti, la. E se davvero debutto dovesse essere, diventerebbe l'ennesima conferma: Pellegri è un talento italiano da proteggere, senza paura, grazie anche al coraggio di Juric.