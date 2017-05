Laviaggia a ritmo spedito verso ilcon lo scudetto ormai in tasca, e la finale di Coppa Italia già raggiunta, il club bianconero ora è padrone del proprio destino anche nelle semifinali di Champions League contro il Monaco. Il club bianconero è riuscito in questa magica annata a creare un'alchimia e un gruppo solido attraverso innesti mirati e importanti, e, in vista della prossima stagione sta programmando un'estate altrettanto fondamentale.L'estate 2016 per la Juventus è stata quella delle spese importanti, ma anche di un'addio doloroso. 94 milioni per Gonzalo, 32 per Miraleme un budget di spesa che sale considerando anche Marko. Una quota che tocca sul totale 160 milioni compensata, però, dall'addio di Paule altre cessioni per circa 170 milioni. L'esito? La Juventus ha chiuso il mercato in attivo e in questa stagione fra introiti da Champions League e plusvalenze sforerà il tetto dei 500 milioni di introit150 milioni che serviranno ancora una volta a puntellare un organico già super competitivo. La Juventusdove sarà acquistato un esterno offensivo, possibilmente di fascia sinistra e un'alternativa concreta a Paulo Dybala. Con il tesoretto a disposizione la Juventus potrà puntare gran parte del budget su un colpo a 5 stelle.a centrocampo è un'idea concreta, così comeedin attacco.Difficile portare a Torino due stelle di livello mondiale a quelle cifre, e allora se voi voste in Marotta o Paratici, dove spendereste la cifra più importante del budget? DITECELO VOTANDO QUI AL NOSTRO SONDAGGIO