la giornata delle due finaliste: il Real Madrid campione in carica e la Juventus di Massimiliano Allegri, pronta a giocare una delle partite più importanti della sua storia.Fernando Redondo, ex giocatore del Real Madrid, ha parlato ad As dellae di quella che di quest'anno che vedrà contrapposti, ancora una volta, il Real Madrid e la Juventus: ''La vittoria nel '98 fu speciale, il Real Madrid di solito non sbaglia queste partite'' ( LEGGI QUI le sue parole)., papà di Gigi, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttosport sul momento del capitano della Juventus: ''Sono fiducioso per la finale di Champions. Però attenzione: non sarebbe scandaloso. Non dimentichiamo che di fronte ci sarà il Real Madrid, un club che ha fatto la storia del calcio ed è campione d’Europa in carica.: è giusto che ci sia consapevolezza, però questo Real impressiona. Arriva all’appuntamento con i campioni in forma e mi dicono che in questo periodo Ronaldo sia particolarmente disponibile con i compagni.. Da sportivo penso che se sei riuscito a resistere ad alto livello così tanti anni, evolvendoti di pari passo ai cambiamenti del calcio forse qualcosa di speciale lo hai fatto davvero e puoi meritare anche un riconoscimento''.Anche, uno dei protagonisti della finale del 2015, ha parlato, al Corriere della Sera, della partita che la Juventus giocherà contro il Real: ''. Sicuramente non è facile tornare in finale, ma è vero anche che la società ha fatto sforzi incredibili per rafforzare la squadra e tornare a giocarsi la Champions:Ho il grande rimpianto di aver perso la finale contro il Barcellona dopo quattro anni fantastici, ma spero che la vincano i miei ex compagni e la società: se la meritano. Differenze con la mia Juve? Questa è più consapevole:Questa è invece una squadra costruita per vincere. E la consapevolezza ne è una conseguenza. Non credo ci siano tante differenze tra il Real e la Juve.. Adesso serve alzare la coppa. Allegri? Ha fatto un grande lavoro. Non era facile arrivare dopo Conte e lui è stato bravo a entrare piano piano nella squadra e nella società.Alessandro Del Piero ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha toccato tanti punti interessanti in vista della finale di Cardiff: 'come dire il Brasile, come i Lakers. Però spero che sabato si scriva un’altra bella pagina bianconera.. Ma anche l’urlo del Delle Alpi quando abbiamo battuto il Real in semifinale nel 2003. Così forte non l’ho mai. Zidane? Posso solo dire che uno che pensa il calcio in quel modo deve avere grandi idee. Ma quello che più mi ha convinto di lui è come si è adattato alla ''modalità Real''. Intendo come si deve allenare un gruppo di campioni straordinari, di grandi solisti.. Certo quella brucia tanto. La nostra Juve era una squadra straordinaria, al punto probabilmente più alto del suo ciclo.. A Berlino, nel 2006, tutti noi arrivavamo da delusioni, finali perse ai rigori o all’ultimo secondo. Ma nessuno ci pensava. Pensi solo a vincere. Cosa è cambiato rispetto al 2015? Il livello di maturità. Credo che la Juve di oggi sia più matura e consapevole, e ha un gioco molto “europeo”.. Tre ragazzi, tre compagni, tre amici. Ecco i tre motivi. Loro c’erano in B, loro devono completare l’opera.''.Alessandro Birindelli, ex giocatore della Juventus, ha parlato alla Repubblica, a pochi giorni dalla sfida di Cardiff, della finale persa contro il Milan nel 2003: ''Il Milan era meno forte di noi che, loro invece andarono in finale dopo due pareggi contro l’Inter''. ( QUI LE SUE PAROLE Patrice Evra, tramite il suo account Instagram, ha voluto mandare il proprio messaggio di sostegno agli ex compagni di squadra della Juventus in vista della sfida col Real Madrid: ''Piccola carica prima del big match vi voglio di un grande bene vi auguro veramente di vincere questa Champions,i love this game''.Gian Piero Ventura, commissario tecnico della Nazionale, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport nella quale ha parlato: ''La Juve arriva, come mai nella sua storia, con lae la convinzione della proprie qualità. Inoltre questa partita è uno spot per tutto il calcio italiano. Come quando abbiamo vinto il Mondiale: il calcio ne ebbe benefici sia a livello di visibilità che di investimenti.Molti dicono Higuain, Dybala o Cristiano Ronaldo.. Spero in un risultato positivo, importantissimo per la Juventus ma altrettanto per tutto il movimento calcio italiano''.Massimiliano Allegri continuerà ad affidarsi al suomentre Zidane, nonostante il recupero di Bale, è tentato dalla possibilità di continuare a giocare condietro a Ronaldo e Benzema.Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Dani Alves, Dybala, Mandzukic; Higuain. All.: Allegri.: Navas; Danilo, Varane, Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Isco; Benzema, Ronaldo. All.: Zidane.