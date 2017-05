La Juventus ha compiuto un salto del 220% in Borsa negli ultimi quattro mesi. Gli investitori, come analizzato da Il Sole 24 Ore, sembrano "vedere" già la squadra di Max Allegri in finale di Champions League. La sfida al Monaco è un crocevia importante per la stagione bianconera, ma intanto ieri il titolo del club bianconero ha festeggiato un ulteriore rialzo del 13,26%. Il valore di un’azione è adesso a un passo dalla soglia di 1 euro (0,9655), così come la capitalizzazione è vicina al raggiungere quota 1 miliardo (913 milioni). Conti alla mano, la Juventus vale oggi oltre 5 volte la seconda squadra in classifica in Serie A, la Roma. Il club giallorosso, dopo la sconfitta nel derby, ha ceduto ieri quasi il 5% portando la capitalizzazione a 184 milioni.