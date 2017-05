. La Juventus prosegue il proprio percorso di avvicinamento alla sfida contro il Real Madrid che si disputerà il 3 giugno a Cardiff.delle squadre allenate da Massimiliano Allegri e Zinedine Zidane.Parla: "Juve e Real Madrid le migliori squadre d’Europa? Penso di sì, se siamo in finale di Champions significa che quest’anno siamo state le migliori d’Europa. Sarà una grande battaglia e una bellissima partita tra una squadra che difende molto bene e noi che abbiamo un attacco molto forte. E naturalmente speriamo che alla fine vinca il Real. Le finali sono così, a fare la differenza saranno i dettagli e proprio per questo spero che il Real commetta il minor numero possibile di errori e che la Juve, Buffon e la difesa bianconera giochino una brutta partita".Doppio ex di Juve e Real Madrid, Emerson ha parlato a Globoesporte: "Tiferò la Juventus per un motivo: penso meriti di vincere per tutto quello che sta facendo. Non solo in questa Champions, ma nelle ultime stagioni. La Juve arriva a Cardi bene, con tanta fiducia, diversamente da altri momenti. Ma battere questo Real Madrid sarà complicato. Come finirà? 2-1 per la Juve, segna Sergio Ramos, ma la decide Dybala". ( QUI TUTTE LE SUE PAROLE Claudio Marchisio ha parlato a Premium Sport:"Ci credo molto, in questi due anni c'è stato un grande cambiamento soprattutto di testa nei confronti dell'Europa, ci sono grandi campioni ma come sempre servirà anche la fortuna". ( QUI TUTTE LE SUE PAROLE Si è concluso poco fa l'allenamento della Juventus, a cui ha assistito anche Beppe Marotta. Ogni giocatore è sottoposto quotidianamente a un check-up per conoscerne nel dettaglio lo stato di forma.- Il capitano del Real Madrid,ha rilasciato un'intervista a El Partidazo: "In Italia ci danno favoriti? Mi viene difficile da credere,Non sarà affatto facile affrontare la Juventus che ha già battuto grandi avversari. Chi ho invitato? A Cardiff ci saranno quasi 20 persone, ho mandato un biglietto anche a Piqué ma non mi ha risposto". Su Higuain; "Mi conosce molto bene, ci siamo tenuti in contatto molti anni fa, ma lui sa che sabato tutto può succedere, anche se ci sarà il massimo rispetto, senza malizia ma ognuno deve difendere la sua squadra. Ha fatto una stagione molto buona ed è in forma, ma proverò a non farlo stare in serata. Dani Alves? Uno dei migliori terzini al mondo".È in corso, a Vinovo, la seduta mattutina di allenamento della squadra di Massimiliano Allegri, che proverà ancora una volta il 4-2-3-1 con Barzagli terzino e Dani Alves esterno alto.L'ex centrocampista bianconero, Edgar, ha parlato a Calciomercato.com a margine della partita del cuore di ieri sera: "Higuain e Dybala non sono al livello di Cristiano Ronaldo e Bale. Tifo Juve, ma contro il Real Madrid è dura" ( LEGGI QUI tutte le sue parole).Alessandro Del Piero, leggenda della Juventus, ha detto la sua ai microfoni di Qs: ". Anche allora ci arrivammo eliminando una spagnola nei quarti, una francese nel turno successivo e poi all’epilogo superammo l’Ajax, che come il Real oggi deteneva il trofeo. Scaramanticamente, si può fare". Poi aggiunge: ". Io ho perso tre finali, nel 1997, nel 1998 e nel 2003. E sempre avevamo appena conquistato lo scudetto. La Juve ha alzato la Coppa nel 1985 e nel 1996, cioè in stagioni in cui il campionato italiano le era sfuggito, ma quella di Allegri è una squadra che può ignorare i riferimenti al passato. Stiamo parlando di un gruppo che ha vinto sei titoli consecutivi in Italia e secondo me ha già una robusta ipoteca sul settimo, tra dodici mesi. È una Signora che ha l’abitudine anche mentale alle battaglie decisive. Poi, certo, lo ammetto, il Real conosce meglio l’atmosfera della Champions, è alla terza finale nelle ultime quattro edizioni, comunque sono tutte considerazioni che al calcio d’inizio te le scordi...". Il paragone, infine: “, appena due anni prima i tifosi ci volevano menare dopo che il Cagliari ci aveva eliminati in Coppa Italia, Vialli lo facevano giocare a centrocampo perché non capivano come mai lo avessero comprato, eccetera., è tutto diverso".L'ex attaccante del Real Madrid, Predrag Mijatovic, ha parlato a Goal: "La finale vinta nel '98 contro la Juve è stata la mia più grande soddisfazione professionale, una gioia immensa e indimenticabile. Il mio gol in fuorigioco? No, non era offside. E lo dimostra il fatto che nessun giocatore della Juventus protestò".Zvonimir Boban, ex bandiera del Milan e segretario della Fifa, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sfida di Cardiff: "Il Real ha più classe e tecnica, ma la Juve più voglia ed è meglio tatticamente Tifo per il calcio italiano. Allegri o Zidane? Allegri ha fatto un lavoro metodico di assoluto livello, ballando tra i moduli e giocando con l'eclettismo dei suoi, per creare una squadra tra le migliori del mondo. Zidane è più difficile da decifrare, non ho visto tanto tatticamente: ma forse qua sta la sua maestria. Ha capito che non bisogna "rompere" troppo, avendo giocatori straordinari. Mandzukic? Conosco bene Mario, da giovane giocava già così a destra. Ha forza fisica, non si ferma mai: in fascia è più utile. I più attesi della Juve sono Dybala e Higuain? Dybala è una gioia per gli occhi, non ha ancora sviluppato tutto il suo enorme talento: un futuro fuoriclasse. Higuain è sottovalutato, anche per colpa sua: aveva limiti caratteriali, ora è pronto per la Champions. Ma cruciale è Buffon: dà una dimensione ai compagni. Il calcio italiano è migliorato? Finché non saranno al vertice anche Milan e Inter non potrà migliorare. La Juve resta un modello calcistico mondiale: il lavoro di Agnelli è stato straordinario".Andrea Agnelli ha scelto i premi per i giocatori in caso di trionfo a Cardiff ( LEGGI QUI ).Fabio Capello, doppio ex di turno, ha parlato a Tuttosport: "Higuain era già così a Madrid e ora sta confermando di essere un potente uomo d'area, affamato di gol. Marcelo, dopo Roberto Carlos, è il miglior esterno. Arrivarono giovanissimi a Madrid, quando c'ero io. A Torino ho sempre respirato l'aria di vittoria, la Juve è unica. A Madrid entri in un tempio che si considera esclusivo. Il 2-0 della mia Juve al Real nel 2015? Normalmente io sono un tipo freddo, ma quella sera ho gioito: battere il Real è il sogno di tutti. Chi è favorito a Cardiff? Equilibrio vero, 50 e 50. L'arbitro sarà decisivo, come sempre".Juve-Real sarà anche la sfida tra Dani Alves e Cristiano Ronaldo. Chi tra i due trionferà a Cardiff vincerà la quarta Champions personale, raggiungendo Messi, Piqué, Iniesta e Xavi a quattro, record per i calciatori ancora in attività. Nella storia, invece, il primato assoluto è di Gento, sei volte campione col Real.Quasi fatta la formazione per Allegri, che dovrebbe confermatre Barzagli come terzino destro nel suo 4-2-3-1, con Dani Alves esterno alto. Per Zidane un solo dubbio, tra Isco e il recuperato Bale.: Buffon; Barzagli, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic; Dani Alves, Dybala, Mandzukic; Higuain. All.: Allegri.: Navas; Danilo, Varane, Ramos, Marcelo; Kroos, Casemiro, Modric; Isco; Benzema, Ronaldo. All.: Zidane.