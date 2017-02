Per riscattare la dolorosa sconfitta interna in Coppa Italia contro la Lazio, all'Inter spetta la partita più difficile della stagione: i nerazzurri di Pioli, infatti, domenica sera saranno ospiti domenica sera allo Juventus Stadium, stadio in cui i bianconeri hanno sempre vinto in Serie A quest'anno. Anche Allegri, naturalmente, è consapevole della difficoltà della gara ed il tecnico toscano sembra essere intenzionato a riproporre lo schieramento tattico adottato in queste ultime settimane, ovvero il 4-2-3-1. Resta soltanto da capire chi partirà dalla panchina: il maggior indiziato è Cluadio Marchisio, il quale è appena rientrato dall'infortunio e potrebbe non avere i 90 minuti nelle gambe.