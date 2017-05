. Dopo la giornata di ieri riservata alla stampa, laprosegue il proprio percorso di avvicinamento alla finale contro ilche si disputerà il 3 giugno a Cardiff.seguiràil percorso della formazione allenata da Massimiliano Allegri.Il capitano del, a segno nelle ultime due finali giocate dal Real Madrid, parla in vista della sfida di Cardiff con la Juventus: "Zidane? Sta facend molto bene, a quelli che avevano dubbi su di lui come allenatore sta rispondendo bene e con titoli. Finale? Sappiamo che la Juventus subisce pochi gol, le finali si decidono sui piccoli dettagli, vincerà chi commetterà meno errori. Tornare a segnare sarebbe meraviglioso, un altro momento magico, però ovviamente preferisco vincere che segnare. Speriamo si possa risolvere prima e senza finali al cardiopalma, possiamo far male da palla ferma di testa. Cosa temiamo della Juve? Il collettivo". QUI TUTTE LE SUE PAROLE Queste le parole di Mateo: "Vogliamo vincere. Non pensiamo alla storia, ogni giocatore ha fatto il massimo. Adesso sto molto meglio rispetto all'inizio della stagione.. Di recente ho parlato con gli altri croati della Juventus".Si è concluso pochi minuti fa l'allenamento della Juventus. Seduta intensa per i bianconeri, sotto il sole di Vinovo. Ormai scelta la formazione: Allegri schiererà il solito 4-2-3-1, con Barzagli schierato terzino e Dani Alves alzato sulla linea dei trequartisti.Comincia la conferenza stampa di Zinedine, nel media day del Real Madrid: "La squadra sta bene, mancano adesso quattro giorni, ovvero altri quattro allenamenti e ci concentreremo su quello che andrà fatto. Noi siamo contenti che Bale sia tornato in squadra, sono contento di vdere che sta bene e niente. La gara la prepariamo tutti insieme e siamo tutti pronti. Dybala è il pericolo numero uno, ma la Juve ha tanti giocatori forti: è la sfida tra le due squadre migliori". QUI TUTTE LE SUE PAROLE Morata, intanto, ha passato qualche ora di relax a Ibiza in compagnia della fidanzata, Alice Campello.Zinedine. Secondo Tuttosport l'allenatore delle Merengues ha chiesto consigli all'attaccante, dopo le due stagioni passate in bianconero.Dalle colonne di Libero, l'ex direttore generale della Juventusparla dell'avvicinamento alla finale di Champions League: "Cala il sipario sul campionato. La Juve, con il 6˚ scudetto di fila già in tasca, a Bologna ha giocato una prova da Champions, con un gioco non esaltante ma risparmiando parte dei big per la finale di Cardiff. E ora affronta la settimana più difficile, quella che porta in Galles a gareggiare con la squadra più titolata al mondo per vincere il trofeo più ambito.. Chissà...".- Ieri è stato il turno della Juventus,a Valdebebas per presentare la finale di Champions di sabato. Zinedine Zidane e un calciatore risponderanno alle domande dei giornalisti, prima della seduta di allenamento.09.00 - La Gazzetta dello Sport ha intervistato l'ex portiere del Real Madrid, che non ha potuto esimersi dal dire la sua sulla finale contro la Juve di sabato sera: "ha un attacco pericoloso. Anche il Madrid è fortissimo davanti con un Ronaldo sensazionale come sempre, ma difensivamente non mi sembra impeccabile: diciamo che vedo la Juve più compatta. Cinquanta e cinquanta".. È ovvio che tifo Madrid però la traiettoria sportiva di Gigi non dovrebbe chiudersi senza una Champions. Ha vinto quasi tutto, è un trofeo che gli manca e pesa parecchio. Pallone d'Oro? Magari potesse vincerlo un portiere, ma la vedo dura". "Su Higuain: Sono contentissimo del suo successo, se lo merita. Qui spesso è stato trattato in maniera ingiusta, schiacciato dal peso di paragoni che non avevano senso. In Italia ha dimostrato il proprio valore: so che lo criticano per questioni di forma fisica, però nel Napoli prima e nella Juve quest’anno ha fatto grandi cose, i numeri sono lì. Se la Juve è in finale è anche merito suo: incute rispetto e mette paura ai rivali. E contro il Monaco è stato importante".