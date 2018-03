Contratti in mano, ma niente firma. Il centrocampista del Liverpool Emre Can continua a non voler prendere una decisione sul proprio futuro e allora in casa Juventus ha iniziato a prendere quota l'idea di valutare piste alternative a quella del centrocampista tedesco. In mezzo al campo il duo Marotta-Paratici é convinto serva un innesto di grande qualità e per questo la già individuato 4 alternative.



IL PUNTO EMRE CAN - La priorità ad oggi rimane Emre Can con cui i bianconeri avevano trovato già lo scorso gennaio un principio di accordo per prelevarlo a fine stagione a parametro zero. Ingaggio da oltre 4,5 milioni a stagione per 5 anni e contratti già redatti e consegnati al suo entourage. Da allora il silenzio, l'inserimento di altri club come Manchester City, Real Madrid e Bayern Monaco, e la voglia di scatenare un'asta attorno a sé.



LE ALTERNATIVE - Asta é peró una parola che in casa Juventus non si puó pronunciare. Anche a costo di perdere il proprio obiettivo, da sempre il dg Beppe Marotta non partecipa ad aste create ad hoc per tirare su il prezzo. E allora secondo Tuttosport la Juventus ha già individuato 4 alternative più o meno costose a Emre Can. La più costosa é sicuramente il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic per cui Lotito chiede un pagamento a tre cifre. Meno impegnativi perchè in scadenza 30 giugno 2019, ma comumque onerosi sono Adrian Rabiot del PSG (e vecchio pallino di Paratici) e Aaron Ramsey dell'Arsenal. Infine non va sottovalutato Mousa Dembelé, che con la maglia del Tottenham ha ben figurato proprio contro i bianconeri in Champions, e che anche lui ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2019. Idee concrete, alternative valide. La Juve ha fretta, aspettando Emre Can.