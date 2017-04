Preso Gonzalo Higuain per l'attacco nell'estate che ha visto la cessione di Paul Pogba, ora la Juve si appresta a vivere una campagna acquisti che possa portare in bianconero anche un 'Higuain per il centrocampo'. L'identikit del profilo cercato risponde completamente a Marco Verratti, per una trattativa difficile, anzi difficilissima. Perché c'è una concorrenza spietata, a cominciare da quella rappresentata dal Barcellona. Perché soprattutto bisognerà sedersi attorno a un tavolo con l'interlocutore più difficile di tutti: il Paris Saint Germain di Al Khelaifi. Ma in casa Juve il piano è pronto da tempo, ora comincerà ad esser messo in pratica.



