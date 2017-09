Sarà Rodrigo Bentancur uno degli osservati speciali di Barcellona-Juventus: il Mundo Deportivo descrive il centrocampista uruguaiano come vera e propria "arma segreta" di Max Allegri per la sfida ai blaugrana. "Bentancur ha confessato la propria ammirazione per il Barça e per fenomeni del calibro di Andrés Iniesta, Xavi Hernández e Sergio Busquets, a cui si ispira per la tecnica e il modo di giocare”, scrive la stampa catalana.