Una trasferta per cementificare il primo posto in classifica e avvicinarsi alla Champions League in tranquillità. Ladomani pomeriggio farà visita al Cagliari al Sant'Elia, maIl rapporto fra Cagliari e Juventus è ottimo, fra le squadre sono state già concluse in passato numerose operazioni, non ultime quelle per Isla e Padoin e in vista della prossima estata sarà questa volta il club bianconero a prenotare uno dei talenti più floridi della società sarda.Cresciuto nel settore giovanile dei rossoblù, Barella è tornato a Cagliari dopo un anno di apprendistato al Como in cui, complice le difficoltà del club lombardo, non era riuscito ad incidere. Titolare inamovibile del centrocampo di Rastelli oggi Barella ha trovato la consacrazione che gli addetti ai lavori si aspettavano da tempo. LEGGI QUI ). Anche nel corso di Atalanta-Cagliari, la scorsa settimana a Bergamo, scout della Juve erano presenti allo stadio per osservarlo. L'obiettivo c'è ed è dichiarato. L'incontro con i dirigenti rossblù servirà a porre le basi per un affare futuro.