"Ready to fly" (Pronti a volare), "Life is a matter of black and white" (La vita è una questione di bianco e nero)... insomma, pronti a partire! La Juve vola in America per la tournèe estiva che permetterà di vedere all'opera i primi acquisti dell'estate.



Da Douglas Costa a De Sciglio e Szczesny, tutti sul volo e poi in campo. Intanto i bianconeri arrivano a Caselle, per il volo Charter previsto alle 12. Ecco alcuni scatti dei bianconeri.