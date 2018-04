Confronto tra i calciatori della Juventus e un gruppo di tifosi bianconeri che al termine dell’allenamento mattutino hanno atteso i calciatori di fronte ai cancelli di Vinovo, prima delle ultime quattro partite di campionato. Dopo che la squadra ha dilapidato il vantaggio di sei punti sul Napoli, i tifosi hanno voluto fare quadrato e avere un faccia a faccia diretto con i calciatori.



I tifosi della Juventus non sono delusi soltanto dalla sconfitta contro il Napoli (che avvicina in classifica i partenopei) ma anche dal mancato saluto alla curva dopo il triplice fischio di domenica sera, un atteggiamento che alcuni ultras non hanno gradito e per il quale hanno voluto avere un confronto con la squadra.



Nell’aria c’è tensione, perché la rimonta del Napoli si sta clamorosamente concretizzando e i tifosi non vogliono cali di tensione. All’uscita dal centro sportivo di Vinovo quasi tutti i calciatori si sono fermati a parlare coi tifosi dall’interno delle loro auto. Alcuni, come Buffon e Marchisio, sono usciti a piedi dal centro di allenamento per parlare con i tifosi più accesi. Una volta usciti i primi calciatori bianconeri, la tensione ha iniziato a sciogliersi. I cori “Tirate fuori i cog***” sono stati pian piano sostituiti da quelli d’incitamento per la squadra, cantati ogni volta che un calciatore passava con l’auto per fermarsi a parlare.



Ieri uno dei gruppi ultras della Juventus aveva lasciato di fronte a Vinovo uno striscione di incoraggiamento per la squadra di Allegri. Oggi l’ambiente era decisamente più caldo rispetto a 24 ore fa, con i tifosi che hanno voluto parlare personalmente con i calciatori per dare la scossa in vista del rush finale della stagione.



