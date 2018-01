La Juventus non vuole fermarsi al solo Mattia Caldara e in vista di giugno sta pensando a completare almeno un altro rinforzo nel reparto difensivo. Il club bianconero probabilmente non riscatterà il cartellino di Benedikt Howedess e si lancerà sul mercato alla ricerca di altri profili giovani e di grande prospettiva.



Seconto Tuttosport la Juventus non ha mai abbandonato la pista che porta al difensore centrale dell'Atletico Madrid, Josè Gimenez. Classe '95 da tempo ha espresso la volontà di cambiare aria e potrebbe essere la prossima estate quella giusta per l'addio ai Colchoneros.