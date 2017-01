Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Juventus non forzerà la mano per far arrivare fin da subito un grande centrocampista centrale. L'obiettivo si sposterà a giugno quando Allegri riceverà il regalo più importante: Marco Verratti.



Il club bianconero ha già sondato in questi giorni il terreno con l'entourage del giocatore che considera finito il suo ciclo a Parigi. Un affare che sarà onerosissimo e che sfiorerà gli 80 milioni, ma che servirà ai bianconeri per riportare il proprio centrocampo a livelli stellari.