Il Comune di Grugliasco, in provincia di Torino, ha dedicato un giardino alle vittime dell’Heysel. La tragedia del 29 maggio 1985 vide 39 vittime tra i sostenitori della Juventus, che si trovavano a Bruxelles in occasione della finale di Coppa dei Campioni contro il Liverpool.L’intitolazione si è svolta oggi, ed è stata apposta una targa nell’area verde che riporta “”. Nella piazza antistante è stato altresì realizzato un commovente murales, e due attori hanno provveduto a leggere tutti i nomi di coloro che persero la vita in quel giorno drammatico.Ad assistere all'evento nel nome del ricordo erano presenti: il Presidente del J|Museum e membro del Cda Paolo Garimberti, Gianluca Pessotto, il sindaco di Grugliasco Roberto Montà, il Presidente del Club Doc di Grugliasco Massimo Paparella e Giuseppe Franzo, presente quel giorno allo stadio e fondatore dell'Associazione "Quelli di Via Filadelfia".