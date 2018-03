Per la prima volta nel corso delle ultime settimane sembrano vacillare le certezze della Juventus sulla possibile chiusura dell'operazione Emre Can. Secondo Tuttosport la concorrenza di Bayern Monaco e Manchester City è agguerritissima e il centrocampista tedesco, che ha per le mani i contratti dei bianconeri da mesi, ancora non firma. Per questo l'affare potrebbe addirittura saltare con i bianconeri che sarebbero costretti a virare su altri obiettivi.