Ha preso ieri il via all’Allianz Stadium di Torino lo “Juventus Academy International Coaches Clinic”. Nella casa bianconera sono arrivati trenta allenatori referenti per quindici progetti di Juventus Academy dislocati in quattro continenti diversi.



IL COMUNICATO - “Durante questo corso di formazione, i tecnici che allenano nei progetti Juventus Academy internazionali, avranno modo di accrescere le loro conoscenze e vivere ancora più vicino il “Metodo Juventus”, grazie a un programma che combina lezioni teoriche tenute all’Allianz Stadium da relatori dell’area tecnica, fisico motoria e sociopsicopedagogica di Juventus e lezioni di osservazione presso le strutture delle scuole calcio e a Vinovo. Non mancheranno anche momenti aggregativi, ovviamente: ieri i tecnici hanno assistito alla vittoria della Juve contro l’Udinese, e nei prossimi giorni visiteranno Stadium e Museum, oltre che il Training center di Vinovo.”