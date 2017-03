La Juventus non perde di vista nessun giovane talento che emerge in Serie A. E ovviamente non è passato inosservato Fofana, classe '95 che grazie a Delneri è riuscito a mettere in mostra tutte le sue qualità. Iniziando proprio da Juventus-Udinese del girone d'andata. Il ritorno sarà l'occasione per vederlo da vicino e magari pensare a come sferrare un attacco in estate.