Secondo quanto riporta Sky Sport, in queste ore l'attaccante croato della Juve Mario Mandžukić sta facendo degli accertamenti fisici dopo gli impegni in nazionale e gli allenamenti degli ultimi due giorni.



NAPOLI A RISCHIO - L'attaccante oggi non si è allenato: è presente infatti una forte infiammazione al ginocchio sinistro, che lo mette fortemente a rischio per la sfida di domenica sera contro il Napoli.