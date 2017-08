Giovane, forte e che sia un'opportunità: così la Juve aveva valutato il colpo a centrocampo, e ora lo ha trovato. Si tratta di André Gomes, mezzala del Barcellona, di cui i due club hanno parlato ieri a Montecarlo, prima del sorteggio dei gironi di Champions League. Il portoghese vorrebbe cambiare aria, dopo l'esperienza non soddisfacente, il Barcellona asseconderebbe a scelta, ma chiede un'operazione ben precisa, che per ora divide i club. Come riferisce Tuttosport, c'è l'accordo sul prestito, ma non sul riscatto: la Juve chiede il diritto di riscatto, mentre il Barça punta all'obbligo, dopo i 50 milioni spesi (30 più 20 di bonus) l'estate scorsa per acquistarlo.