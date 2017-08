FANTACALCIOMERCATO

Via dalla Juventus, dopo solo sei mesi. L'avventura in bianconero di Tomas Rincon è arrivata al capolinea. Il centrocampista venezuelano la prossima stagione vestirà la maglia del Torino, cheper un'operazione da 9 milioni, di fatto quanto pagato a gennaio per strapparlo al Genoa (8 milioni di euro più 2 di bonus).Rincon, che ha vestito la maglia della Juventus 19 volte per un totale di 579 minuti,che ha accontentato le richieste di Mihajlovic. L'ex Amburgo sostituirà Benassi, diventato nei giorni scorsi un giocatore della Fiorentina.