Simone Zaza è sempre più vicino a vestire la maglia del Valencia. Secondo quanto riferiscono diversi media spagnoli, il blitz a Milano del direttore sportivo Garcia Pitarch ha prodotto un accordo di massima con la Juventus sulla base di un prestito con obbligo di riscatto subordinato ad un certo numero di presenze. Fondamentalmente, la medesima formula concordata col West Ham la scorsa estate e che è stata poi alla base del mancato acquisto a titolo definitivo dell'attaccante italiano da parte degli Hammers.



Entrando più nello specifico, per il portale Superdeporte, molto vicino alle vicende del Valencia, la cifra del riscatto in favore del club di Peter Lim sarà di 16 milioni di euro, mentre il numero di presenze minime affinchè scatti l'obbligo di riscatto è fissato tra le 10 e le 15. Resta da definire la volontà di Zaza, che si è preso qualche giorno per riflettere, dopo aver dato il suo sì a Cesare Prandelli prima che l'ex ct della Nazionale si dimettesse in polemica con la dirigenza della società spagnola.