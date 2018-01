Il via libera è arrivato. Marko Pjaca passerà allo Schalke 04, nuova esperienza in Bundesliga per l'ala della Juventus che dunque saluterà in prestito secco fino al prossimo giugno. In particolare, si tratterà di un prestito oneroso a 1 milione di euro più 500mila euro di bonus legato al numero di presenze di Pjaca con lo Schalke. Accordo totale, anche il giocatore ha accettato e nelle prossime ore completerà l'intesa economica perché i tedeschi pagheranno il suo ingaggio per intero.



SCHALKE PER RILANCIARSI - Quella di domani, contro il Torino nel derby di Coppa Italia, può essere dunque la sua ultima partita in bianconero di questa stagione. Pjaca è stato convocato da Massimiliano Allegri, ma difficilmente scenderà in campo. A quasi nove mesi dal terribile infortunio al ginocchio destro, il croato ora ha bisogno di spazio e di continuità: allo Schalke avrà la possibilità di rilanciarsi, prima di tornare in bianconero.