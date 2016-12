Ormai non ci sono più dubbi: Mattia Caldara sarà un nuovo difensore della Juventus. Dopo un lungo periodo in cui il d.s. bianconero Paratici ha potuto seguire e apprezzare dal vivo il difensore, si è passati ai contatti diretti fino a strappare un accordo di massima col giocatore che ha consentito di superare la concorrenza. Perché si è mossa la Roma, poi il Milan, anche l'Inter in modo molto concreto; ma la Juventus ha definito l'intesa e trovato un accordo economico con l'Atalanta, completando così un'operazione che rimane solo da limare nei dettagli burocratici. Insomma, tutto pronto per formalizzare il colpo.



I DETTAGLI - Quanto costerà Caldara alla Juventus? La cifra definitiva si aggira tra i 18 e i 20 milioni di euro, a cui aggiungere corposi bonus che porteranno l'operazione ben oltre i 20 milioni totali. Mentre al difensore andrà un contratto da 5 anni. C'è anche da scegliere quando portarlo in bianconero, se nella prossima estate o in quella successiva (2018) qualora si decidesse di farlo giocare ancora con continuità, intanto fino a giugno Caldara rimarrà all'Atalanta. Poi, è già promesso sposo della Juve.