Dopo il polverone che sta facendo eco all'addio di Bonucci alla Juventus in direzione Milan, i bianconeri iniziano a riorganizzare le proprie stategie di mercato, con la certezza di 40 milioni in più da spendere sul mercato. Arrivato Douglas Costa e con Bernardeschi sempre caldo, la Juve ha intenzione di investire sul centrocampo. In difesa Marotta e Paratici possono pensare ad un sostituto di Bonucci, anche se a livello numerico il reparto resta coperto (Barzagli, Chiellini, Benatia e Rugani); per questo si andrà a lavorare prima di tutto sulla mediana.



BAKAYOKO E MATIC - In quella zona di campo infatti Allegri si trova con gli uomini contati, soprattutto se Sturaro e/o Rincon dovessero essere inseriti nella trattativa per portare Bernardeschi a Torino. Rimangono i soli Marchisio, Khedira e Pjanic, troppo poco per restare competitivi ai livelli più alti. Il nome più caldo è quello di Nemanja Matic: il serbo è ormai in uscita dal Chelsea, che non lo ha neanche convocato per la tournée estiva. Conte ha già in casa il suo sostituto, dato che da oggi Tiémoué Bakayoko è ufficialmente un nuovo giocatore del Chelsea. L'arrivo del francese può essere la chiave per sbloccare definitivamente la partenza di Matic, sul quale la Juventus è in prima fila. L'altra concorrente infatti, il Manchester United, sembra ormai essere distaccata, soprattutto dopo l'arrivo all'Old Trafford di Lukaku, sogno dei desideri dei Blues.



GLI ALTRI NOMI - La Juve però non ha intenzione di fermarsi a Matic. Sul taccuino di Marotta e Paratici resta segnato in rosso il nome di Blaise Matuidi, centrocampista in uscita dal PSG. Il giocatore piace tanto e da tempo in casa Juventus, e questa può essere l'estate decisiva per portarlo in bianconero. Il PSG chiede 15 milioni, cifra più che abbordabile. La Juve è pronta a far leva sulla volontà del giocatore di lasciare Parigi, dove il suo contratto scadrà nel 2018. In secondo battuta resta Emre Can: il giocatore tedesco piace, è giovane (classe '94) ma sia per costi che per affidabilità resta dietro al francese nella lista delle preferenze. Dopo aver detto addio a Bonucci, la Juve cerca nuovi leader a cui affidare la manovra: Matic e Matuidi due profili ideali per il nuovo centrocampo di Allegri.



