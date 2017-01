Marko Naletelic, agente di Marko Pjaca, parla del giocatore della Juventus e di questi mesi in Italia a tuttojuve.com: "Non è ancora tornato al top, il dolore non lo sente più e si è allenato bene dopo la sosta. Per essere in piena forma, deve continuare ad allenarsi come sta facendo e ha bisogno di giocare, perché più gioca e più acquisisce condizione. Possiede un grandissimo talento, ha dimostrato le sue qualità nel momento in cui è subentrato a partita in corso. La sua definitiva esplosione la vedremo solo più avanti.



Sul poco utilizzo: "Il mister lo sta inserendo piano piano, dapprima gli ha fatto fare quindici minuti e quando stava per trovare maggior minutaggio si è purtroppo infortunato. E visto l'infortunio di Dybala, senza l'infortunio sarebbe stato lui il titolare della Juve. Dal suo ritorno ha trovato molto spazio, se continua così lui dovrà essere solo contento. Dovrà sfruttare la mezz'ora concessa dal tecnico e fare bene il suo lavoro, poi tutto diventerà più semplice. Già contro la Fiorentina ha fatto un numero importante, poi non è facile entrare in partite difficile da recuperare