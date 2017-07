Carlo Volpi, agente di Stefano, ha parlato a violanews: “. Il mercato lo sappiamo, è strano e tutto può succedere in poco, ma saranno due mesi che non sento nessuno della Juventus. Negli ultimi due anni e mezzo non abbiamo mai parlato di cessione, ad oggi non c’è niente, vedremo cosa succederà poi. Sicuramente ricevere avances dalla Fiorentina è una cosa che fa molto piacere a tutti, ne sarebbe lusingato. Non stiamo parlando di una squadra di seconda fascia, ma di una nobile del calcio italiano, una squadra che ogni anno si prefissa degli obbiettivi, poi che li raggiunga o meno è un altro discorso.”.