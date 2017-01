Stefano Sturaro sta diventando pian piano uno dei punti fermi della Juventus. Duttile, capace di giocare sia da mezzala che eventualmente esterno, è stato preso in grande considerazione da Massimiliano Allegri, tanto da attirare le attenzioni di tantissimi club.



L'agente del centrocampista ex Genoa, Carlo Volpi, ne ha parlato a serieanews.com: "Ci sono state squadre che hanno mostrato interesse nei riguardi del mio assistito ma la Juventus le ha respinte tutte come fosse un muro di gomma. Solo in Italia, senza considerare interessi inglesi, ci sono state 10/14 squadre che hanno chiesto informazioni fin dalla scorsa estate, ma il club bianconero nutre una grande considerazione nei suoi confronti. Alla Juventus valutano prima l’uomo che il calciatore e questa è una lezione che Stefano ha imparato in fretta dallo zoccolo duro della squadra. La Juventus non ha mai mostrato dunque l’intenzione di cederlo e Sturaro ha grande voglia di fare la propria parte".