Stefano Sturaro, centrocampista della Juventus, aveva tante richieste in estate, ma la società bianconera ha deciso di non cedere alle tentazioni del mercato. Queste le parole del suo agente, Carlo Volpi, a Tuttojuve.com: "Sono contento per il ragazzo, che ha lavorato tanto e che ha qualità importanti. Non avevo dubbi sulla stima e sulla considerazione di mister e società, ribadita anche in questi mesi a Stefano. Siamo molto felici, non è stata una scelta quella di restare a Torino, è stata la Juve a chiudere la porta a tutte le società interessate. Quando ci sono tante società che bussano fa piacere, ciò dimostra che Stefano è un giocatore di valore".