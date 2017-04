Il presidente della Juventus Andrea Agnelli, in occasione del tradizionale incontro con i rappresentanti dei Club Doc allo Stadium (Club Doc Day) ha parlato così ai tifosi: "Per voi io sono e sarò sempre Andrea, primus inter pares per i tifosi, perché come tifosi siamo tutti uguali e io sono il primo tifoso della Juventus. Oggi siamo qui, a casa nostra, ed è un piacere accogliere voi, i primi portatori di juventinità dentro e fuori dal campo. È grazie a voi, che si possono svolgere tutta una serie di attività che aggregano gli juventini e li portano ad essere ancora più vicini a noi. Quindi l'applauso che voi mi dedicate, va dedicato a tutti voi".