Andrea Agnelli, presidente della Juve, ha parlato nel pomeriggio dall'evento "Pergamena dello Sport 2017" presso il Teatro Carignano di Torino: "Nello sport le sorprese non esistono. Nello sport come nella vita i risultati si ottengono con sacrificio, passione e abnegazione. La Juve ambisce a imporsi livello nazionale e internazionale da sempre, questo per noi è un periodo particolarmente felice ed è quello che emerge e fa sembrare facile l'attività. I risultati sono conseguenza dei sacrifici dei ragazzi sul campo, del lavoro del tecnico, del suo staff e della società intera. Noi sappiamo di essere viziati per le enormi disponibilità economiche, questo è anche un onere, perché dobbiamo essere da esempio. La lacrima di un calciatore è in mondovisione, la lacrima di un altro sportivo no. Noi abbiamo la responsabilità anche di mostrare il valore umano dello sport. La ricetta è sempre la stessa: lavorare e non mollare mai".