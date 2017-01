Il presidente della Juventus Andrea Agnelli è intervenuto in apertura di serata del gala Black and White and More durante la quale è stato svelato il nuovo logo della squadra. Il numero uno bianconero ha parlato non solo del nuovo stemma ma anche della sconfitta di ieri sera contro la Fiorentina: ""Il risultato della partita di ieri, che non posso nascondere sia motivo di disappunto, esiste, ma il calcio dà sempre l’occasione per sperare e rifarsi. Non dobbiamo concentrarci sull’obiettivo della singola partita, ma su quello che possiamo fare. Oggi siamo qui per presentare qualcosa che rappresenterà il futuro della Juventus nei prossimi decenni."