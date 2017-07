La Juventus ha fatto una scelta, Douglas Costa rappresenta la priorità della campagna estiva di rafforzamento e dunque sarà impiegato per lui l'unico slot da extra-comunitario a disposizione dopo quello impiegato per l'uruguaiano Bentancur. Il giocatore brasiliano del Bayern Monaco ha il gradimento di Massimiliano Allegri e, nelle idee del tecnico bianconero, rappresenta il sostituto di Juan Cuadrado. Poi sarà il momento di piazzare l'affondo finale per il fantasista della Fiorentina Federico Bernardeschi, ma Douglas Costa è la prima operazione che il club campione d'Italia vuole concludere.



Secondo quanto raccolto da Sky Sport, dopo l'incontro andato in scena a Milano nei giorni scorsi, la Juve ha incaricato l'agente Fifa Giovanni Branchini di formalizzare al Bayern, nelle vesti di intermediario, l'offerta di un prestito oneroso da 10 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 30 per l'esterno verde-oro. I bianconeri sono molto fiduciosi circa la conclusione dell'affare e attendono nei prossimi giorni il blitz in Germania di Branchini per convincere il Bayern a far cadere le ultime resistenze sulla richiesta iniziale di 50 milioni.