Parte ufficialmente oggi la campagna abbonamenti della Juventus, divisa in varie fasce.



- 13-29 giugno: la fase dei rinnovi. Per confermare il proprio posto ci sono diversi canali: il Ticket Office del JMuseum, il portale web Listicket.com, il Call Center Ticketone 892.101 e le ricevitorie abilitate Lis.

- 3 e 4 luglio: rinnovo abbonati con cambio posto. (Opzione solo tramite Call Center o JMuseum).

- 6 luglio: prelazione J1897 Member.

- 7 al 9 luglio: prelazione Premium Member.

- 10 luglio via alla vendita libera. Rinnovi possibili anche tramite gli Juventus Official Fan Club.



I BENEFICI - Come riporta il sito ufficiale bianconero, poi, ci saranno anche diversi benefici per coloro che sottoscriveranno l'abbonamento:

- prelazione per le gare di Champions League.

- prezzo scontato (10 euro) per l'esordio della Juventus in Tim Cup.

- tariffe speciali per l’ingresso al JMuseum e allo Stadium Tour.

- sconto sull’acquisto della maglia da gara presso lo Store Online ufficiale Juventus.

- servizi JMedical.



Infine, per gli abbonati clienti Ubi Banca è possibile rateizzare la spesa dell'abbonamento, il tutto tramite carta Hybrid. In omaggio, in questo caso, la maglia gara 2017/18.