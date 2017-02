Porto-Juventus, per Alex Sandro, non è una partita come le altre. L'esterno brasiliano fronteggerà la sua ex squadra; conosce bene l'ambiente, lo stile, l'atmosfera. E per questo, nel corso di un'intervista rilasciata ai microfoni di Jtv, avvisa i suoi compagni: "Il Porto è costruito come una squadra che lotta fino alla fine. Giocare contro di loro non è mai semplice, specie quando giocano in casa. Hanno giocatori di ottimo livello che non mollano per 90 minuti". Inevitabile perdersi in qualche ricordo - "In Portogallo ho conosciuto il calcio europeo, che come mentalità è differente da quella brasiliana: ora sono felice di rivedere le persone che conosco" - ma "quando l'arbitro fischierà l'inizio ognuno combatterà per i suoi colori". E il bianconero, a Sandro, è entrato dentro: "Arrivare alla Juve è stato un salto nella mia carriera. Siamo pronti alla sfida, qui si gioca sempre per vincere".