A due giorni da Napoli-Juventus, Alex Sandro ha parlato a Sky Sport del big match di campionato. Iniziando da un commento sullo stato d'animo del grande ex Higuain: "Gonzalo, oltre a essere un grande campione, è un giocatore esperto e sa gestire benissimo tutte le situazioni alle quali va incontro. E' tranquillo, si sta preparando bene e sta facendo ottimi allenamenti".



NON E' DECISIVA - "E' una partita importante come tutte le altre, una sfida da 3 punti ma non decisiva. Giocheremo contro una squadra forte, che ha molta qualità. Sarà una partita molto bella. Il Napoli ha buoni giocatori, ha un’ottima struttura ed è una squadra di qualità. Però li affronteremo come affrontiamo le altre squadre".



DUELLO VERDEORO - Chi è il napoletano che la Juventus dovrebbe temere di più? Alex Sandro non ha dubbi: "Ho giocato molto con Allan nelle Nazionali giovanili, ha molta forza, qualità ed è un giocatore molto intelligente. Sarà una sfida tra due grandi squadre. Sarà emozionante. Sarà un clima caldo, perché la città vive con passione ed è tutta dietro alla squadra, partita che esalta i giocatori e anche la gente".