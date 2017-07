Alex Sandro può diventare il difensore più caro al mondo. Stando a quanto riporta il The Sun, infatti, il Chelsea non ha mollato la presa sul terzino brasiliano della Juventus tanto che la prossima settimana è atteso un rilancio da parte dei Blues, pronti a mettere sul tavolo ben 70 milioni di euro. In caso di cessione a queste cifre, l'ex Porto diventerebbe il difensore più caro di sempre superando Benjamin Mendy appena acquistato dal Manchester City per 58 milioni di euro.