Anche la Juventus non dovrebbe rimanere ferma in questa sessione di mercato: i bianconeri potrebbero operare una cessione eccellente come quella di Alex Sandro, esterno sinistro richiestissimo in Europa e, in particolare, dal Chelsea. Conte, infatti, è un grande estimatore del brasiliano e un suo passaggio ai blues per Stanleybet è quotato a 6.00, mentre un’altra formazione molto interessata è il Manchester United bancato a 9.00. Più distanti le altre candidate Arsenal (15.00), Barcellona (22.00), Manchester City (26.00) e Real Madrid (26.00), con la squadra di Allegri che resta comunque l’opzione più probabile nel futuro dell’ex Porto a 1.02.