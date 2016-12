La Juve pensa al futuro. Dopo aver blindato Rugani, Sturaro e soprattutto Bonucci, prenotato Caldara dall'Atalanta, prepara i colpi per la prossima estate. Colpi che saranno italiani. Come scrive Tuttosport, infatti, la società bianconera punterà tutto su Marco Verratti e Domenico Berardi: i contatti per il regista del PSG sono stati avviati, mentre per quanto riguarda l'esterno del Sassuolo se ne riparlerà con calma nell'anno nuovo. Ma sono loro i prescelti per rinforzare la corazzata bianconera.