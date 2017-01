Ha atteso fino all'ultimo, ma alla fine si è convinto anche lui. Rolando Mandragora è pronto a diventare, per la seconda volta, un calciatore del Pescara. Il centrocampista classe '97 sembra finalmente pronto a tornare in campo a nove mesi ormai da quell'infortunio che gli ha impedito di godersi la promozione del gruppo di Oddo e soprattutto di giocarsi le sua chances in maglia Juve. Il percorso di recupero si è rivelato più problematico del previsto, in estate si è resa necessaria una nuova operazione ed arrivati a fine gennaio Mandragora non è ancora mai riuscito ad essere a disposizione di Max Allegri, così la Juve si è ritrovata costretta a cercare una squadra che potesse consentire al centrocampista di ritrovare spazio e ritmo prima di essere nuovamente valutato in estate.